Канзас-Сити, США, , 08:17 — REGNUM

Сборная Тринидада и Тобаго сыграла вничью с командой Гайаны в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной Гайаны счёт открыл полузащитник Нил Даннс. Гол хавбека Тринидада Кевина Молино принёс его команде ничью.

Сборная Тринидада и Тобаго заняла четвёртое место в группе, набрав одно очко. Сборная Гайаны стала третьей с одним очком. Таким образом, обе rjvfyls выбыли из турнира, не попав в плей-офф.

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