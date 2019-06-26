Лос-Анджелес, США, , 09:59 — REGNUM

Сборная Гондураса одержала победу над командой Сальвадора в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе сборной Гондураса голы забили полузащитники Хорхе Альварес и Бриан Акоста, нападающий Роман Кастильо и защитник Эмилио Исагирре.

Сборная Гондураса заняла четвёртое место в группе, набрав три очка. Сборная Сальвадора стала третьей с четырьмя очками. Таким образом, обе команды выбыли из турнира, не попав в плей-офф.

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