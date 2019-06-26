Брюссель, , 08:58 — REGNUM

Бельгийский защитник Венсан Компани вернулся в «Андерлехт». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 33-летний Компани, который был капитаном «Манчестер Сити», подписал контракт с «Андерлехтом». Он будет работать в качестве играющего тренера в бельгийской команде.

Напомним, Компани играл за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе клуба он стал четырехратным чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги.

В составе «Андерлехта» Компани выступал с 2003 по 2006 год и два раза становился чемпионом Бельгии.