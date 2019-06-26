Исмаилия, , 06:45 — REGNUM

Сборная Ганы сыграла вничью с командой Бенина в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе сборной Бенина дубль оформил нападающий Микаэль Поте. В составе команды Ганы голы на счету форвардов Андре Айю и Джордана Айю.

На сегодняшний день сборные Ганы и Бенина делят второе и третье места в группе F. Команды набрали по одному очку.

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