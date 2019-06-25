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Зимняя Олимпиада – 2026 пройдёт в Италии

Спорт

Победу одержала совместная заявка итальянских городов Милана и Кортины-д'Ампеццо

Лозанна, Швейцария, 25 июня 2019, 11:39 — REGNUM  Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Победу одержала совместная заявка итальянских городов Милана и Кортины-д'Ампеццо. Решение об этом было принято в Лозанне на 134-й сессии МОК.

Олимпийские игры — 2026 состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года. Также эти два города примут и Параолимпийские игры с 6 по 15 марта 2026 года.

Отметим, что Италия три раза принимала Олимпийские игры. В 1956 году зимние игры проходили в Кортине-д'Ампеццо, в 1960 году летние игры принимал Рим, а в 2006-м зимняя Олимпиада прошла в Турине.

Читайте ранее в этом сюжете: Заявку Милана и Кортины на Олимпиаду-2026 представит премьер Италии

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Олимпийские игры
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