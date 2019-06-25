Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Америки

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 25 июня 2019, 07:59 — REGNUM Стали известны все участники четвертьфинала Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
В плей-офф с первого места в своих группах вышли сборные Бразилии, Колумбии и Уругвая. Во второго места прошли команды Венесуэлы, Аргентины и Чили. Кроме того, сборные Перу и Парагвая стали лучшими среди третьих команд и также вышли в четвертьфинал.
Четвертьфинальные пары турнира выглядят следующим образом:
- Бразилия — Парагвай
- Венесуэла — Аргентина
- Колумбия — Чили
- Уругвай — Перу
Финальный матч турнира пройдёт 7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
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