Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Америки

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 07:59 — REGNUM Стали известны все участники четвертьфинала Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.

В плей-офф с первого места в своих группах вышли сборные Бразилии, Колумбии и Уругвая. Во второго места прошли команды Венесуэлы, Аргентины и Чили. Кроме того, сборные Перу и Парагвая стали лучшими среди третьих команд и также вышли в четвертьфинал.

Четвертьфинальные пары турнира выглядят следующим образом:

Бразилия — Парагвай

Венесуэла — Аргентина

Колумбия — Чили

Уругвай — Перу

Финальный матч турнира пройдёт 7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

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