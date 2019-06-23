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Источник: «Зенит» хочет за полузащитника Ригони 9 млн евро

Спорт

Его может купить аргентинский клуб «Ривер Плейт»

Санкт-Петербург, 23 июня 2019, 13:11 — REGNUM  Аргентинский полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони может вернуться на родину, сообщает 23 июня на своей странице в Twitter журналист Circulo Central Мати Мендия.

По данным источника, в услугах футболиста заинтересован столичный аргентинский клуб «Ривер Плейт». При этом в «Зените» готовы продать команде 26-летнего хавбека за 9 млн евро, что на 1 млн меньше, чем санкт-петербургский клуб заплатил клубу «Индепендьенте» летом 2017 года за игрока.

Отметим, первую половину минувшего сезона Ригони играл на правах аренды в итальянской команде «Атланта», а во второй — вернулся в «Зенит». В составе клуба провел 11 матчей и отметился в них 3 голами и 6 результативными передачами.

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Футбол
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