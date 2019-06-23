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Фернандо Торрес: я хочу оставить футбол с чистой совестью

Спорт

Игрок решил, что будет честно завершить свою игровую карьеру сейчас

Фернандо Торрес: я хочу оставить футбол с чистой совестью
Антон Зайцев
Фернандо Торрес

Фукуока, Япония, 23 июня 2019, 11:04 — REGNUM  Испанский форвард футбольного клуба «Саган Тосу» Фернандо Торрес, ранее выступавший за команды «Челси», «Атлетико» и «Ливерпуль» считает, что он должен завершить свою карьеру и оставить футбол с чистой совестью, его слова приводит 23 июня Marca.

Как рассказал 35-летний футболист, на его решение об окончании игровой карьеры повлияло то, что он прислушался к своему телу и понял, что уже не наслаждается игрой так как раньше.

Поэтому игрок решил, что будет честно завершить свою игровую карьеру сейчас.

«Я хочу оставить футбол с чистой совестью», — заявил Фернандо Торрес.

Кроме этого, футболист поблагодарил всех, кто его поддержал в такой непростой момент и отметил, что его последняя игра, которая пройдет 23 июня с командой «Виссел Кобе», станет идеальным моментом для окончания игровой карьеры, так как ему будут противостоять его друзья Иньесто и Вилья.

Отметим, футболист играет за «Саган Тосу» с лета 20 018 года и в нынешнем сезоне сыграл в 7 матчах. В них он не отметился никакими результативными действиями.

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Футбол
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