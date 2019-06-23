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Розенструйк нокаутировал соперника на турнире UFC за 9 секунд

Спорт

Американец упал после легкого левого джеба от Розенстрайка

Розенструйк нокаутировал соперника на турнире UFC за 9 секунд
Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

Гринвилл, США, 23 июня 2019, 07:56 — REGNUM  Бразильский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Жаирзиньо Розенстрайк за 9 секунд нокаутировал американца Аллена Краудера на турнире UFC Fight Night 154, проходившем в Гринвилле (США).

Американец упал после легкого левого джеба от Розенстрайка, после чего бразилец практически не дал ему подняться нанеся несколько мощных ударов и судья зафиксировал победу бразильского бойца.

Отметим, это второй по скорости нокаут в истории UFC. Первый был установлен в бою между Доном Раем и Томасом Рамиресом в 1996 году, когда Рай уложил своего соперника на пол в течение 8 секунд.

Напомним, по итогами этой победы в активе Жаирзиньо Розенстрайк 8 победи в ММА без единого поражения. Для Краудера это четвертое поражение в 14 поединках.

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