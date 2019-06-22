СМИ: «Локомотив» предложил «Галатасараю» за защитника 6 млн евро

Москва, , 16:04 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» предложил турецкой команде «Галатасарай» 6 млн евро за её норвежского защитника Мартина Линнеса, сообщает 22 июня Fotomac.

Согласно данным источника, в приобретении 27-летнего норвежца заинтересован лично главный тренер московской команды Юрий Сёмин, который был впечатлен выступлениями футболиста в Лиге чемпионов в прошедшем сезоне.

Напомним, «Локомотив» дважды играл с «Галатасараем» на групповом этапе турнира Лиги чемпионов.

Отметим, Мартин Линнес перешел в «Галатасарай» в 2016 году за 2 млн евро. В минувшем сезоне игрок провел в составе турецкого клуба 33 матча и отметился в них 2 мячами и 4 результативными передачами.