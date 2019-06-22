СМИ: «Лейпциг» проявляет интерсе к форварду «ПСЖ» Нкуну

Париж, , 09:36 — REGNUM Футбольный клуб «Лейпциг» заинтересовался нападающим команды «Пари Сен-Жермен» Кристофером Нкуну, сообщает 22 июня L’Equipe.

По данным источника, соглашение 21-летнего футболиста с «ПСЖ» закончится летом 2020 года и поэтому французский клуб готов продать его во время этого трансферного окна.

Отметим, в прошедшем сезоне Кристофер Нкуну сыграл за свой клуб в 22 матчах и отметился в них 3 мячами и 2 голевыми передачами.

Напомним, «Лейпциг» в минувшем сезоне финишировал на третьем месте в чемпионате Бундеслиги, набрав 66 очков. Это позволило команде получить путевку на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.