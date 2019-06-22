Суббота, 22 Июня 2019 года
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Сборная Египта обыграла Зимбабве на старте Кубка африканских наций

Спорт

1:0 в пользу хозяев

Каир, 22 июня 2019, 07:41 — REGNUM  Сборная Египта по футболу нанесла поражение команде Зимбабве в стартовом матче турнира Кубка африканских наций, проходящем в Египте.

Встреча прошла на поле каирского стадиона «Каир Интернейшнл» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного в матче гола стал египетский полузащитник Махмуд Зассан, который точно поразил ворота сборной Зимбабве на 41-й минуте. Результативную передачу записал на свой счет защитник сборной Египта Айман Ашраф.

Отметим, по итогам встречи сборная Египта возглавила группу А турнира. В следующем туре сборная Египта сыграет 26 июня с командой Демократической республики Конго, а сборная Зимбабве в этот же день встретится с Угандой.

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Футбол
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