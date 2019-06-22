Сборная Египта обыграла Зимбабве на старте Кубка африканских наций

Каир, , 07:41 — REGNUM Сборная Египта по футболу нанесла поражение команде Зимбабве в стартовом матче турнира Кубка африканских наций, проходящем в Египте.

Встреча прошла на поле каирского стадиона «Каир Интернейшнл» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного в матче гола стал египетский полузащитник Махмуд Зассан, который точно поразил ворота сборной Зимбабве на 41-й минуте. Результативную передачу записал на свой счет защитник сборной Египта Айман Ашраф.

Отметим, по итогам встречи сборная Египта возглавила группу А турнира. В следующем туре сборная Египта сыграет 26 июня с командой Демократической республики Конго, а сборная Зимбабве в этот же день встретится с Угандой.