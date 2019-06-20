Василевский, Кучеров и Овечкин вошли в первую символическую сборную НХЛ

Лас-Вегас, США, , 06:55 — REGNUM Российские хоккеисты Андрей Василевский, Никита Кучеров и Александр Овечкин вошли в первую символическую сборную регулярного чемпионата НХЛ. Об этом июня сообщается на сайте лиги.

Всего было определено два символических состава. Церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона 2018/19 состоялась в Лас-Вегасе.

В первую сборную вошли вратарь Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), защитники Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс») и Марк Джиордано («Калгари Флэймз»), нападающие Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

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Во вторую сборную включены голкипер Бен Бишоп («Даллас Старз»), защитники Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), нападаюшие Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс») и Брэд Маршан («Бостон Брюинз»).

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