Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

Лас-Вегас, США, , 06:29 — REGNUM Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем приза «Харт Трофи». Об этом 20 июня сообщается на странице НХЛ в Twitter.

Церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2018/19 состоялась в Лас-Вегасе. «Харт Трофи» вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

https://twitter.com/PR_NHL/status/1141531269811134464

Кроме Кучерова на награду претендовали форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Отметим, что Кучеров стал четвёртым российским игроком, ставшим обладателем «Харт Трофи». Ранее эту награду получали Сергей Фёдоров, Александр Овечкин и Евгений Малкин.

В сезоне 2018/19 Кучеров сыграл 82 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 128 (41+87) очков. Этот показатель стал рекордным среди российских хоккеистов в НХЛ.

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