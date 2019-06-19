Таджикистан примет международный турнир по плаванию

Душанбе, , 15:38 — REGNUM В Таджикистане состоится второй международный турнир по плаванию, в котором примут участие спортсмены из семи стран, сообщили в национальном Олимпийском комитете республики.

Планируется, что в соревнованиях примут участие 67 спортсменов из Афганистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана и Таджикистана. Соревнования пройдут с 21 по 25 июня.

Напомним, первый международный турнир по плаванию в Худжанде проходил 21−23 июня 2018 года. В командном зачете первое место заняли пловцы из Узбекистана, второе место — спортсмены из России, третье — из Белоруссии.