Среда, 19 Июня 2019 года
15:13:36 МСК

Барти вышла во второй круг турнира в Бирмингеме

Спорт

Барти обыграла Векич со счётом 6:3, 6:4

Бирмингем, Великобритания, 19 июня 2019, 15:13 — REGNUM  Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над представительницей Хорватии Донной Векич в первом круге турнира в Бирмингеме. Встреча, продолжавшаяся 1 час 11 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Барти пять раз подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса и два брейка.

Во втором круге Барти сыграет с американской теннисисткой Дженнифер Брэйди.

Напомним, Барти стала победительницей Открытого чемпионата Франции Roland Garros и поднялась на второе место в рейтинге WTA.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить