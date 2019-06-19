Барти вышла во второй круг турнира в Бирмингеме

Бирмингем, Великобритания, , 15:13 — REGNUM Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу над представительницей Хорватии Донной Векич в первом круге турнира в Бирмингеме. Встреча, продолжавшаяся 1 час 11 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Барти пять раз подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса и два брейка.

Во втором круге Барти сыграет с американской теннисисткой Дженнифер Брэйди.

Напомним, Барти стала победительницей Открытого чемпионата Франции Roland Garros и поднялась на второе место в рейтинге WTA.