Рапиристка Дериглазова выиграла серебро чемпионата Европы по фехтованию

Дюссельдорф, Германия, , 08:25 — REGNUM Российская рапиристка Инна Дериглазова стала серебряным призёром чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Дюссельдорфе.

В финале соревнований Дериглазова проиграла итальянской спортсменке Элизе ди Франческе со счётом 8:15.

Напомним, Дериглазова является олимпийской чемпионкой 2016 года в индивидуальных соревнованиях, а также серебряным призёром в командном первенстве.

Всего Дериглазова выиграла восемь медалей на чемпионатах мира и 13 наград — на чемпионатах Европы.

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