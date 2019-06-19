Рапиристка Дериглазова выиграла серебро чемпионата Европы по фехтованию

Дюссельдорф, Германия, 19 июня 2019, 08:25 — REGNUM Российская рапиристка Инна Дериглазова стала серебряным призёром чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в Дюссельдорфе.
В финале соревнований Дериглазова проиграла итальянской спортсменке Элизе ди Франческе со счётом 8:15.
Напомним, Дериглазова является олимпийской чемпионкой 2016 года в индивидуальных соревнованиях, а также серебряным призёром в командном первенстве.
Всего Дериглазова выиграла восемь медалей на чемпионатах мира и 13 наград — на чемпионатах Европы.
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