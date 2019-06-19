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Сборная Панамы обыграла команду Тринидада и Тобаго на Кубке КОНКАКАФ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:0

Сент-Пол, США, 19 июня 2019, 06:50 — REGNUM  Сборная Панамы одержала победу над командой Тринидада и Тобаго в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе команды Панамы голами отметились полузащитники Армандо Купер и Эдгар Барсенас.

На сегодняшний день сборная Панамы занимает второе место в группе D, в её активе три очка. Команда Тринидада и Тобаго идёт на третьем месте без набранных баллов.

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