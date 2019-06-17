Капитан ФК «Ростов» Гацкан останется в команде ещё на один сезон

Ростов-на-Дону, , 23:10 — REGNUM Капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан принял решение провести ещё один в сезон в команде. Контракт с молдавским игроком продлён на один год, сообщает пресс-служба жёлто-синих.

Ряды ФК «Ростов» полузащитник пополнил в 2008 году. За это время Гацкан провёл 314 матчей за команду и 24 раза отправил мяч в ворота соперников.

ИА REGNUM ранее сообщало, что контракт с клубом продлил Роман Ерёменко. Полузащитник подписал контракт, рассчитанный на четыре года.

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