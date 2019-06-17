Разыгрывающий сборной Франции Альбиси перешёл в «Зенит»

Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Разыгрывающий сборной Франции по баскетболу Эндрю Альбиси стал игроком санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщается на сайте клуба.

Ранее 29-летний игрок выступал за «Андорру» в течение трёх лет. Он был включён в первую символическую сборную сезона Еврокубка. Также Альбиси выступал за «Пари-Леваллуа» и «Гравелин».

Кроме того, Альбиси вошёл в расширенный состав сборной Франции для участия в Кубке мира — 2019.

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