Разыгрывающий сборной Франции Альбиси перешёл в «Зенит»

Санкт-Петербург, 17 июня 2019, 12:32 — REGNUM Разыгрывающий сборной Франции по баскетболу Эндрю Альбиси стал игроком санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщается на сайте клуба.
Ранее 29-летний игрок выступал за «Андорру» в течение трёх лет. Он был включён в первую символическую сборную сезона Еврокубка. Также Альбиси выступал за «Пари-Леваллуа» и «Гравелин».
Кроме того, Альбиси вошёл в расширенный состав сборной Франции для участия в Кубке мира — 2019.
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