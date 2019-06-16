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В Москве состоялся кибер-турнир по футболу

Спорт

Посмотреть за ходом состязания пришли 10 человек

Москва, 16 июня 2019, 23:57 — REGNUM  В Москве прошел Турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA19, на котором присутствовали 10 зрителей. Об этом 15 июня сообщает интернет-портал Championat.com.

Мероприятие состоялось в спорткомплексе ЦСКА вместимостью в 10 тыс. человек, на проведение соревнования было выделено 30 млн рублей. Некоторым ведущим состязания заплатили порядка 450 тыс. рублей.

Соревнование также транслировалось через интернет, одновременно за ходом матча следили в среднем порядка 87 человек.

Призовой фонд турнира, организованного департаментом спорта города Москва, составил 160 тыс. рублей. Сумма призового фонда обусловлена правилами футбольного симулятора FIFA19.

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