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СМИ: «Зенит» снова интересуется хавбеком «Лацио» Баделем

Спорт

Также среди претендентов на игрока называются турецкая команда «Фенербахче» и французский клуб «Бордо»

Санкт-Петербург, 16 июня 2019, 15:50 — REGNUM  Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» снова проявляет интерес к хорватскому полузащитнику римской команды «Лацио» Милану Баделю, утверждает 16 июня Corriere dello Sport.

Санкт-петербургский клуб уже интересовался возможностью получить в свой состав 30-летнего Баделя летом 2018 года и прошедшей зимой. Однако тогда в СМИ появилась информация, что «Зенит» не будет приобретать такого возрастного футболиста.

Также среди претендентов на игрока называются турецкая команда «Фенербахче» и французский клуб «Бордо».

Отметим, в прошедшем сезоне Мила Бдаель сыграл за «Лацио» в 23 матчах и смог забить в них один мяч.

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Футбол
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