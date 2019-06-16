СМИ: «Зенит» снова интересуется хавбеком «Лацио» Баделем

Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» снова проявляет интерес к хорватскому полузащитнику римской команды «Лацио» Милану Баделю, утверждает 16 июня Corriere dello Sport.

Санкт-петербургский клуб уже интересовался возможностью получить в свой состав 30-летнего Баделя летом 2018 года и прошедшей зимой. Однако тогда в СМИ появилась информация, что «Зенит» не будет приобретать такого возрастного футболиста.

Также среди претендентов на игрока называются турецкая команда «Фенербахче» и французский клуб «Бордо».

Отметим, в прошедшем сезоне Мила Бдаель сыграл за «Лацио» в 23 матчах и смог забить в них один мяч.