Суббота, 15 Июня 2019 года
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СМИ: форвард Лосано может перейти из ПСВ в «Наполи»

Спорт

Сумма трансфера может составить 50 млн евро

Неаполь, Италия, 15 июня 2019, 14:48 — REGNUM  Мексиканский нападающий футбольного голландского клуба ПСВ Ирвин Лосано может сменить чемпионат Голландии на серию А итальянского, сообщает 15 июня сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо.

По информации источника, футболистом заинтересовался клуб «Наполи», который уже согласовал с руководством ПСВ трансфер игрока за 50 млн евро. При этом зарплата 23-летнего мексиканца в команде составит 4,5 млн евро в год.

Также сообщается, что для завершения трансфера «Наполи» нужно только регулировать вопрос с имиджевыми правами Лосано, получающего от спонсоров в Мексике 3 млн евро ежегодно. Клубу нужно либо предложить футболисту зарплату в 7 млн евро, либо получать права только на его новые рекламные доходы, не претендуя на старые.

Отметим, в минувшем сезоне Ирвин Лосано сыграл в 30 матчах за ПСВ и отметился в них 17 голами.

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Футбол
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