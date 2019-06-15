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«Рома» не будет продавать Дзаньоло меньше чем за 70 млн евро

Спорт

19-летним футболистом интересуются туринский «Ювентус» и лондонские «Арсенал» с «Тоттенхэмом»

Рим, 15 июня 2019, 13:32 — REGNUM  Футбольный клуб «Рома» не будет продавать своего полузащитника Николо Дзаньоло меньше чем за 70 млн евро, сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, руководство римской команды планирует Дзаньоло на роль игрока, вокруг которого будет строиться новая команда и потому выставляет на него такую высокую цену.

Также 19-летним футболистом интересуются туринский «Ювентус» и лондонские «Арсенал» с «Тоттенхэмом».

Напомним, текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года и ранее отец игрока сообщил, что его сын намерен подписать со своим клубом новый контракт.

Отметим, предполагаемая трансферная стоимость Николо Дзаньоло составляет около 67,4 млн евро, и он включен в список наиболее дорогих игроков не старше 20 лет.

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Футбол
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