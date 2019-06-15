Демаркус Казинс готов подписать с «Голден Стэйт» новый контракт

Окленд, США, , 10:52 — REGNUM Центровой баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс сообщил, что он готов подписать со своим нынешним клубом новый контракт. Его слова приводит 15 июня The Mercury News.

«Я открыт к подписанию нового контракта с командой», — заявил 28-летний игрок.

Кроме этого, Казинс подчеркнул, что нужно посмотреть, что произойдет, так как прошлое лето было странным и потому неясно как дальше будут развиваться события.

Также баскетболист отметил, что он все ещё открыт для нового контракта и готов принять лучшее для себя и своей семьи решение.

«Посмотрим, куда подуют ветра», — заключил Демаркус Казинс.

Отметим, в прошедшем сезоне Демаркус Казинс сыграл за свой клуб лишь в 30 матчах и набирал в них 16,3 очка, делал 8,2 подбора и делал 3,6 передачи. В 8 матчах плей-офф набирал в среднем по 7,6 очков, делал по 4,9 подбора и 2,4 передачи.