Защитник «Филадельфии» Батлер намерен выйти на рынок свободных агентов

Филадельфия, США, , 09:44 — REGNUM Защитник баскетбольного клуба НБА «Филадельфия Сикерс» Джимми Батлер не собирается продлевать свой контракт с клубом с помощью опции игрока и намерен выйти на рынок свободных агентов, сообщает 15 июня Yahoo Sports.

Зарплата 29-летнего игрока, в случае продления им контракта на следующий сезон, составила бы 19,8 млн долларов. Кроме этого, сообщается, что клуб намерен побороться за сохранение баскетболиста в команде и что в его услугах заинтересована также команда «Лос-Анджелес Лейкерс».

Отметим, в прошедшем сезоне Батлер сначала выступал в команде «Миннесота Тимбервулз», а потом был выменян в «Филадельфию». В составе последней сыграл 55 матчей регулярного чемпионата НБА, набирая в них в среднем по 18,2 очка, делая 5,3 подбора и отдавая 4,4 результативные передачи за игру. В плей-офф увеличил свои показатели до 19,4 очка, 6,1 подбора и 5,2 передачи.