«Астон Вилла» подписала самого дорогого игрока в своей истории

Брюгге, Бельгия, , 14:04 — REGNUM Английская «Астон Вилла» заключила контракт с нападающим бельгийского «Брюгге» Уэсли Мораесом. Об этом сообщается на сайте бельгийского клуба.

Отмечается, что сумма трансфера составила €25 млн. Мораес стал самым дорогим игроком в истории «Астон Виллы».

В сезоне 2018/19 чемпионата Бельгии Мораес сыграл в 38 матчах, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Также в его активе на его счету шесть матчей в Лиге чемпионов и два гола.

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