«Барыс» подписал экс-голкипера «Тампы»

Нур-Султан, , 11:43 — REGNUM Канадский вратарь Эдвард Паскуаль стал игроком «Барыса». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что стороны подписали соглашение, рассчитанное до до 30 апреля 2020 года.

Паскуаль является голкипером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг». Однако он выступал в основном за клуб АХЛ «Сиракьюз Кранч».

По сезоне 2018/19 Паскуаль получил приз имени Гарри Холмса, которая вручается вратарю, пропустившему в регулярном чемпионате меньше всего шайб в среднем за игру.

Читайте также: «Трактор» подписал контракт с нападающим Карлиным