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Андреаццоли второй раз за год покинул пост главного тренера «Эмполи»

Спорт

Андреаццоли ушёл из клуба по окончании сезона, в котором команда не смогла сохранить прописку в Серии А

Эмполи, Италия, 14 июня 2019, 08:52 — REGNUM  С поста главного тренера итальянского «Эмполи» ушёл Аурелио Андреаццоли. Об этом сообщается на сайте клуба.

Андреаццоли покинул свой пост по окончании сезона, в котором его команда не смогла сохранить прописку в Серии А.

Отметим, что это уже второе за год увольнение Андреаццоли из «Эмполи». В ноябре 2018 года 65-летний тренер уже был уволен, однако в середине марта 2019 года был возвращён на пост главного тренера.

Напомним, по итогам сезона 2018/19 «Эмполи» занял 18-е место и вылетел в Серию В.

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