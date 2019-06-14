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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри переходит в «Ювентус»

Спорт

Официальное расторжение контракта «Челси» с Сарри произойдёт 15 июня

Турин, Италия, 14 июня 2019, 05:53 — REGNUM  Договорённость о переходе в ФК «Ювентус» (Турин, Италия) главного тренера Маурицио Сарри из английского футбольного клуба «Челси» достигнута, сообщил журналист Джанлуки Ди Марцио на своём сайте.

Официальное расторжение контракта «Челси» с Сарри произойдёт 15 июня. Предположительно, место итальянского тренера в клубе займёт Фрэнк Лэмпард.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о согласии «Челси» на переход Сарри в «Ювентус» стало известно в начале июня. Сумма контракта и «отступных» пока не названа.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Сарри может подписать контракт с «Ювенутсом» на следующей неделе

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