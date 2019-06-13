Украинский боксёр Усик решил не драться с российским бойцом из-за политики

Киев, , 12:04 — REGNUM Украинский боксёр Александр Усик не хочет проводить встречу с российским спортсменом Александром Поветкиным, поскольку не хочет переводить поединок в политическую плоскость. Об этом он заявил 12 июня в эфире своего канала на сервисе YouTube.

«Промоутеры общались между собой касательно проведения этого боя, но, мне кажется, это сильно переводит всё в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром, потому, что это будет грязь с обеих сторон — политическая, не спортивная. Из-за этого не хочется проводить этот поединок», — рассказал Усик.

Идеальным соперником для первого поединка в супертяжёлой весовой категории он назвал камерунского боксёра Карлоса Такама.

Как сообщало ИА REGNUM, дебют Усика в новой весовой категории может состояться в августе. Ранее спортсмен травмировал руку и был вынужден отложить поединок с Такамой.

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