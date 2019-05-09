Источник: Александр Усик сможет вернуться на ринг в августе

Киев, , 14:23 — REGNUM Украинский боксер Александр Усик может вернуться на ринг уже в августе 2019 года, сообщил известный промоутер Эдди Хирн, его слова 9 мая приводит iFL TV.

По словам Хирна, боксер повредил себе бицепс, однако при этом ему не потребуется операция.

«Я думаю, что он вернётся на ринг в августе или около того. Ему потребуется примерно пять недель, чтобы вновь начать тренироваться», — рассказал Эдди Хирн.

При этом промоутер отметил, что он затрудняется сказать, как именно Усик получил травму, так как спортсмен не только поднимается в весовой категории, для чего работает с большим весом на тренировках, но и проводит спарринги с соперниками большего веса и размера.

Отметим, Александр Усик должен был 25 мая проводить бой с представителем Камеруна Карлосом Такамой в супертяжелой весовой категории, однако вынужден был отменить поединок по причине травмы.