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Пьянич сообщил, что останется в «Ювентусе»

Спорт

Его контракт действует ещё четыре года

Пьянич сообщил, что останется в «Ювентусе»
Миралем Пьянич

Турин, Италия, 12 июня 2019, 13:37 — REGNUM  Полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич сообщил, что продолжит карьеру клубе. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Пьянич сообщил, что его контракт действует ещё четыре года.

«Я полностью спокоен. Меня любят в клубе, а я люблю клуб. Я счастлив», — сказал футболист.

Напомним, Пьянич выступает за «Ювентус» с 2016 года. В составе команды он стал трёхкратным чемпионом Италии, два раза выиграл Кубок Италии, а также играл в финале Лиги чемпионов.

В сезоне 2018/19 Пьянич провёл 31 матч в чемпионате Италии, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.

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