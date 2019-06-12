Пьянич сообщил, что останется в «Ювентусе»

Турин, Италия, , 13:37 — REGNUM Полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич сообщил, что продолжит карьеру клубе. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Пьянич сообщил, что его контракт действует ещё четыре года.

«Я полностью спокоен. Меня любят в клубе, а я люблю клуб. Я счастлив», — сказал футболист.

Напомним, Пьянич выступает за «Ювентус» с 2016 года. В составе команды он стал трёхкратным чемпионом Италии, два раза выиграл Кубок Италии, а также играл в финале Лиги чемпионов.

В сезоне 2018/19 Пьянич провёл 31 матч в чемпионате Италии, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.

Читайте также: Дибала может уйти из «Ювентуса» из-за Роналду