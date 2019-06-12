Хавбек Рабьо выиграл суд против «ПСЖ»

Париж, , 13:36 — REGNUM Полузащитник Адриен Рабьо получит от футбольного клуба «пари Сен-Жермен» премию за март, которой он ранее был лишен. Такое решение принял юридический комитет французской Лиги 1, сообщает 12 июня AS.

Ранее в «ПСЖ» дважды лишили футболиста «этического бонуса», получаемого игроками, к примеру, за аплодисменты публике после игры, общение с прессой и пунктуальность. По решению юридического комитета Лиги, клуб не имел право дважды применять такие санкции к 24-летнему футболисту.

Отметим, ранее Адриен Рабьо был отстранен от тренировок в первом составе «ПСЖ» за то, что не стал продлевать свой контракт с клубом. В текущем сезоне футболист сыграл за свою команду в 20 матчах и отметился в них 2 голами и одной голевой передачей.