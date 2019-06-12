Полузащитник Гюндоган намерен продолжит карьеру в «МС»

Манчестер, Великобритания, , 11:31 — REGNUM Турецкий полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган хотел бы продолжить свою карьеру в нынешнем клубе. Его слова на эту тему приводит 12 июня Kicker.

«Мой контракт истекает через год, клуб готов предложить мне новый», — заявил футболист.

Также он отметил, что не очень хотел бы покидать английский чемпионат. Кроме этого, футболист развеял слухи о своем вероятном возвращении в дортмундский клуб «Боруссия», сказав, что никто с ним нее связывался на эту тему.

Отметим, ранее в СМИ появилась информации о возможном возвращении 28-летнего Гюндогана в дортмундскую «Боруссию».

Напомним, в текущем сезоне Илкай Гюндоган сыграл за «МС» в 31 матче (23 в основном составе) и отметился в них 6 голами и 3 результативными передачами.