Форвард Мбаппе: сейчас не время говорить о «Реале»

Париж, , 10:18 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем возможном переходе в мадридскую команду «Реал». Его слова приводит 12 июня AS.

«Сейчас не время говорить о «Реале», — заявил 20-летний игрок в ответ на соответственный вопрос.

Также футболист отметил, что журналисты все время задают ему это вопрос, отвечать на который пока преждевременно.

Отметим, ранее отец Мбаппе встречался с представителями «Реала» по вопросу перехода своего сына в состав мадридского клуба. Сам футболист недоволен своим положением в «ПСЖ», так как считает, что должен получать такую же зарплату, как и ведущий форвард команды — бразилец Неймар. Зарплата последнего составляет 36 млн евро в год.

Напомним, в минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за «ПСЖ» в 43 матчах и отметился в них 39 голами.