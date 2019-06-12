Дубль Ромелу Лукаку принес Бельгии очередную уверенную победу

Брюссель, , 08:56 — REGNUM 11 июня на «Стадионе короля Бодуэна» в Брюсселе в рамках 4-го тура группы I отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 был разыгран матч между национальными сборными Бельгии и Шотландии. Противостояние завершилось уверенной победой «красных дьяволов».

Первый мяч под занавес первой половины забил таранный нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку после передачи новичка мадридского «Реала» Эдена Азара — 1:0. На 57-й минуте Лукаку оформил дубль, мощным выстрелом добив мяч в пустые ворота после удара Кевина де Брёйне — 2:0. В конце матча де Брёйне установил окончательный счет — 3:0.

Бельгия на данный момент является единственной командой, набравшей максимум очков в первых четырех матчах группы I с 9-ю забитыми и 1-м пропущенным мячом. Набрав 12 очков, Бельгия укрепилась на первой позиции. Шотландия же с 6-ю очками опустилась на 4-ю строчку.

Статистика матча (Бельгия/Шотландия)

Удары 16/1

Удары в створ ворот 9/0

Процент владения 66%/34%

Нарушения правил 8/6

Поданные угловые 10/0

Стартовые составы команд на матч:

Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Венсан Компани, Ян Вертонген, Аксель Витсель, Юри Тилеманс, Кевин де Брёйне, Эден Азар, Томас Меньё, Торган Азар, Ромелу Лукаку.

Шотландия: Дэвид Маршалл, Стивен О’Доннелл, Чарли Малгрю, Грег Тайлер, Скотт Маккенна, Кенни Маклин, Каллум Макгрегор, Скотт МакТоминей, Джонни Рассел, Стюарт Армстронг, Оливер Бёрк.

Желтые карточки: де Брёйне — 34, МакТоминей — 52.

Голы: Лукаку 45 — 1:0, Лукаку 57 — 2:0, де Брёйне 90+2 — 3:0.