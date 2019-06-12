Россия одержала третью подряд победу

Москва, , 08:55 — REGNUM 11 июня на стадионе «Нижний Новгород» в одноименном городе в рамках 4-го тура группы I отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 был разыгран матч между национальными сборными России и Кипра. Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 1:0.

Сборная России до этого матча катком прошлась по сборным Казахстана и Сан-Марино, забив суммарно 13 (4+9) и не пропустив ни одного мяча. Лишь в первом туре команда Станислава Черчесова потерпела поражение от Бельгии со счетом 1:3.

Единственный мяч на 38-й минуте забил вингер «Ростова» Алексей Ионов после передачи Федора Кудряшова — 1:0. Этот гол стал первым для футболиста на этом турнире.

Россия, набрав 9 очков, поднялась на 2-ю позицию. Кипр с 3-мя баллами остался на 5-м месте в группе I.

Статистика матча (Россия/Кипр)

Удары 13/3

Удары в створ ворот 5/0

Процент владения 62%/38%

Нарушения правил 11/8

Поданные угловые 9/1

Стартовые составы команд на матч:

Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Александр Головин, Антон Миранчук, Алексей Ионов, Артем Дзюба.

Кипр: Урко Пардо, Николас Иоанну, Иоаннис Кусулос, Андреас Макрис, Константинос, Лаифис, Костакис Артиматас, Иоаннис Кости, Пьерос Сотериу, Андреас Авраам, Антони Георгиу.

Желтые карточки: Макрис — 20, Головин — 45, Маргаса — 63, Кудряшов — 73.

Голы: Ионов 38 — 1:0.