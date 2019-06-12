Сборная Хорватии по футболу уступила Тунису в товарищеском матче

Загреб, , 08:55 — REGNUM Мужская футбольная сборная Хорватии проиграла футболистам Туниса в товарищеском матче.

Игра прошла на стадионе «Анжелко Херявец» в Вараджине и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет в матче открыла сборная Туниса голом нападающего Аниса Бадри на 16-й минуте и остальное время первого игрового отрезка прошло без забитых мячей.

Во втором тайме хозяевам удалось отыграться на 47-й минуте усилиями форварда Бруно Петковича. Однако затем удачно реализованный на 70-й минуте хавбеком тунисцев Наимом Слити одиннадцатиметровый штрафной удар принес победу команде гостей.

Отметим, сборная Туниса продолжает подготовку к турниру Кубка африканских наций 2019 года. Сборная Хорватии на отборочном турнире Евро-2020 занимает третье место в группе Е с 6 очками в активе.