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Сборная Хорватии по футболу уступила Тунису в товарищеском матче

Спорт

2:1 в пользу гостей

Загреб, 12 июня 2019, 08:55 — REGNUM  Мужская футбольная сборная Хорватии проиграла футболистам Туниса в товарищеском матче.

Игра прошла на стадионе «Анжелко Херявец» в Вараджине и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет в матче открыла сборная Туниса голом нападающего Аниса Бадри на 16-й минуте и остальное время первого игрового отрезка прошло без забитых мячей.

Во втором тайме хозяевам удалось отыграться на 47-й минуте усилиями форварда Бруно Петковича. Однако затем удачно реализованный на 70-й минуте хавбеком тунисцев Наимом Слити одиннадцатиметровый штрафной удар принес победу команде гостей.

Отметим, сборная Туниса продолжает подготовку к турниру Кубка африканских наций 2019 года. Сборная Хорватии на отборочном турнире Евро-2020 занимает третье место в группе Е с 6 очками в активе.

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Футбол
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