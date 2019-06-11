Полузащитник Камболов перешёл из «Рубина» в «Краснодар»

Краснодар, , 13:12 — REGNUM Полузащитник Руслан Камболов перешёл из казанского «Рубина» в «Краснодар». Об этом сообщается на сайте краснодарского клуба.

Отмечается, что Камболов прошел медицинское обследование и уже подписал контракт с клубом, который рассчитан до июня 2021 года. Все детали трансфера игрока согласованы.

Напомним, Камболов выступал за «Рубин» с 2014 года и провёл в составе казанской команды 129 матчей, забив один гол.

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