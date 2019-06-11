Чехия уверенно обыграла Черногорию — 3:0

Прага, , 07:09 — REGNUM На стадионе «Андрув» 10-го июня был разыгран матч между национальными сборными Чехии и Черногории в рамках 4-го тура группы A квалификаций к Чемпионату Европы 2020. Противостояние завершилось со счетом 3:0.

Несмотря на то, что Черногория приехала набирать очки, центральный полузащитник «Удинезе» Якуб Янкто уже на 18-й минуте вывел чехов вперед — 1:0. Павел Кадержабек отличился голевой передачей. А в дебюте второй половины Борис Капитович подставил сборную, срезав мяч в свои ворота — 2:0. Из этой ямы гости уже вылезти не смогли. В конце матча Патрик Шик забил последний гвоздь в крышку гроба Черногории ударом с одиннадцатиметровой отметки — 3:0.

За три первых матча Чехия смогла набрать 6 очков (2 победы, 1 поражение от сборной Англии) и укрепиться на 2-й строчке. Черногория с 2-мя баллами после 4-х игр осталась на последнем месте.

Статистика матча (Чехия/Черногория)

Удары 7/2

Удары в створ ворот 5/1

Процент владения мячом 58%/42%

Нарушения правил 11/11

Поданные угловые 7/3

Стартовые составы команд на матч:

Чехия: Вацлик, Кадержабек, Челустка, Сухи, Новак, Павелка, Масопуст, Янкто, Соучек, Крал, Шик.

Черногория: Миятович, Капитович, Вуякич, Радунович, Марушич, Вукчевич, Вешович, Бакич, Йовович, Косович, Мугоша.

Желтые карточки: Новак — 14, Бакич — 15, Сухи — 21, Шик — 23, Вуякич — 63, Вешович — 81.

Голы: Янкто 18 — 1:0, Капитович (автогол) 49 — 2:0, Шик (пенальти) 82 — 3:0.