Португалия выиграла первую в истории Лигу Наций УЕФА

Лиссабон, , 07:26 — REGNUM 9 июня между национальными сборными Португалии и Голландии был разыгран первый в истории финал Лиги наций УЕФА на стадионе «Драгао» в Португалии (Порту). Противостояние завершилось минимальной победой «команды избранных» со счетом 1:0.

Поначалу букмекеры ставили на Португалию и Нидерланды равные коэффициенты, что означало равную игру, но на деле оказалось совсем не так.

Весь первый тайм матча прошел за полным преимуществом Португалии, о чем говорят оценки команд на портале WhoScored — 7,10 против 6,30.

Единственный мяч на 60-й минуте матча забил вингер «Валенсии» Гонсало Гуэдеш мощнейшим выстрелом в левый нижний угол ворот Яспера Силлессена после поперечной передачи Бернардо Силвы. Этот гол стал первый для португальца в этом турнире. В предыдущем матче со сборной Швейцарии он смог отличиться голевой передачей на 90-й минуте.

Лишь после первого забитого мяча сборная Фернанду Сантуша отдала мяч сопернику и стала меньше атаковать. Но «оранжевые» не смогли воспользоваться своим временным преимущество и потерпели поражение со счетом 0:1.

Лучшими игроками матча можно выделить Бруну Фернандеша (7,7), отвечавшего до 81-й минуты за центр поля, Бернарду Силву (8,0), отдавшего голевую передачу, и латераля «Боруссии» Рафаэля Геррейро, не дававшего Бергевейну пространства на фланга. В составе Голландии отличился Яспер Силлессен (7,0), совершивший 6 сейвов.

Статистика матча (Португалия/Голландия)

Удары 19/6

Удары в створ ворот 7/2

Процент владения мячом 45%/55%

Нарушения правил 6/15

Поданные угловые 10/4

Стартовые составы команд на матч:

Португалия: Руй Патрисиу, Рубен Диас, Рафаэль Геррейро, Жозе Фонте, Нелсон Семеду, Данилу Перейра, Бруну Фернандеш, Вильям Карвалью, Гонсало Гуэдеш, Кришитиану Роналду, Бернардо Силва.

Голландия: Яспер Силлессен, Матейс де Лигт, Вирджил ван Дейк, Дэйли Блинд, Дензел Думфрис, Джорджиньо Вейналдум, Мартен де Рон, Френки де Йонг, Стивен Бергвейн, Райан Бабел, Мемфис Депай.

Бригада арбитров: Альберто Ундиано Мальенко | Роберто Алонсо | Хуан Юсте | Хуан Мартинес Мунуэра.

Желтые карточки: Думфрис — 88, ван Дейк — 90.

Голы: Гуэдеш 60 — 1:0.