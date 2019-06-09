Воскресенье, 9 Июня 2019 года
16:17:07 МСК

IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах

Спорт

«Совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена»

Монако, 9 июня 2019, 16:04 — REGNUM  Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.

«Совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена», — заявил Андерсен.

Причиной такого решения глава рабочей группы IAAF называл то, что ВФЛА выполнила не все критерии восстановления и у IAAF есть информация, что отстраненные врачи и тренеры продолжают свою работу.

Также в Руне Андерсен отметил, что вопрос о восстановлении ВФЛА в правах может быть вскоре снова рассмотрен.

Отметим, ранее, 8 июня, глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин провел с Руне Андерсеном встречу, на которой обсудил пункты по восстановлению организации в правах.

Напомним, также ранее Россия выполнила все критерии восстановления членства в IAAF, в которые входили предоставление данных к московской лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и оплата задолженности ВФЛА перед IAAF.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наступление на Россию под флагом «борьбы с допингом»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить