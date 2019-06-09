Белоруссия проиграла Германии в отборочном матче Евро-2020

Борисов, Белоруссия, , 07:39 — REGNUM Мужская сборная команда Белоруссии проиграла команде Германии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.

Встреча состоялась на поле стадиона «Борисов-Арена» в Борисове и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей отличились два полузащитника: Лерой Зане и Марко Ройс, которые поразили ворота белорусской сборной точными ударами на 12-й и 62-й минутах соответственно.

Отметим, по итогам матча сборная Германии набрала 6 очков и находится на втором месте группы С. Сборная Белоруссии — на последнем, проиграв все три встречи отборочного турнира.

Статистика матча (Белоруссия/Германия)

Удары 2/11

Удары в створ ворот 1/5

Процент владения мячом 33%/67%

Нарушения правил 10/8

Поданные угловые 4/8