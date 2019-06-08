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Эстония упустила победу над Северной Ирландией

Спорт

Северная Ирландия, одержав третью подряд победу, укрепилась на первой позиции группы C. Эстония без очков осталась на предпоследнем месте

Эстония упустила победу над Северной Ирландией
Boeserelch
Стадион «А. Ле Кок Арена»

Таллин, 8 июня 2019, 22:13 — REGNUM  8 июня между национальными сборными Эстонии и Северной Ирландии на стадионе «А. Ле Кок Арена» был разыгран матч 3-го тура группы C отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось волевой победой гостей со счетом 2:1.

На экваторе первой половины 34-летний центральный полузащитник «Флоры» Константин Васильев открыл счет мощным ударом со штрафного в нижний левый угол — 1:0. На 77-й минуте нападающий «Шеффилд Юнайтед» Конор Вашингтон вернул гостей в игру — 1:1. Через 3 минуты Джош Мадженнис впервые вывел Северную Ирландию вперед — 1:2.

Статистика матча (Эстония/Северная Ирландия)

Удары 9/16

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 41%/59%

Нарушения правил 14/9

Поданные угловые 4/7

Северная Ирландия, одержав третью подряд победу, укрепилась на первой позиции группы C. Эстония без очков осталась на предпоследнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

Эстония: Лепметс, Пикк, Вихманн, Синявский, Метс, Кяйт, Васильев, Саппинен, Дмитриев, Тенисте, Зенёв.

Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, Льюис, Эванс, Смит, Кэткарт, Сэйвилл, Дэвис, Макнейр, Уит, Бойс, Даллас.

Бригада арбитров: Фабиу Вериссиму | Паулу Суарес | Руи Тейшейра | Жоао Карлос Сантос Капела.

Желтые карточки: Сэйвилл — 60, Лепметс — 64.

Голы: Васильев 25 — 1:0, Вашингтон 77 — 1:1, Мадженис 80 — 1:2.

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