Эстония упустила победу над Северной Ирландией

Таллин, 8 июня 2019, 22:13 — REGNUM 8 июня между национальными сборными Эстонии и Северной Ирландии на стадионе «А. Ле Кок Арена» был разыгран матч 3-го тура группы C отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось волевой победой гостей со счетом 2:1.
На экваторе первой половины 34-летний центральный полузащитник «Флоры» Константин Васильев открыл счет мощным ударом со штрафного в нижний левый угол — 1:0. На 77-й минуте нападающий «Шеффилд Юнайтед» Конор Вашингтон вернул гостей в игру — 1:1. Через 3 минуты Джош Мадженнис впервые вывел Северную Ирландию вперед — 1:2.
Статистика матча (Эстония/Северная Ирландия)
Удары 9/16
Удары в створ ворот 4/5
Процент владения мячом 41%/59%
Нарушения правил 14/9
Поданные угловые 4/7
Северная Ирландия, одержав третью подряд победу, укрепилась на первой позиции группы C. Эстония без очков осталась на предпоследнем месте.
Стартовые составы команд на матч:
Эстония: Лепметс, Пикк, Вихманн, Синявский, Метс, Кяйт, Васильев, Саппинен, Дмитриев, Тенисте, Зенёв.
Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, Льюис, Эванс, Смит, Кэткарт, Сэйвилл, Дэвис, Макнейр, Уит, Бойс, Даллас.
Бригада арбитров: Фабиу Вериссиму | Паулу Суарес | Руи Тейшейра | Жоао Карлос Сантос Капела.
Желтые карточки: Сэйвилл — 60, Лепметс — 64.
Голы: Васильев 25 — 1:0, Вашингтон 77 — 1:1, Мадженис 80 — 1:2.