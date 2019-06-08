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Фигуристка Медведева получила в Японии письмо с призывом покинуть страну

Спорт

Евгения Медведева является двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017) и двукратной чемпионкой мира (2016, 2017)

Токио, 8 июня 2019, 17:35 — REGNUM  Российская фигуристка Евгения Медведева, которая принимала участие в ледовом шоу в Японии, получила анонимное письмо с угрозами. Об этом сообщил трехкратный чемпион США Джонни Вейр на странице в соцсети Instagram.

«Убирайся из Японии, никто не хочет видеть твое лицо здесь, — говорится в тексте записки, которую обнародовал Вейр. — Все японцы ненавидят тебя. Уезжай обратно в РФ».

Вейр сообщил, что он возмущен неприемлемым поведением «фанатов». По его словам, такую оскорбительную записку получил один из участников шоу в Японии.

При этом американский спортсмен не стал уточнять, кому именно предназначалось послание от неизвестного. Однако фигуристка Евгения Медведева позже подтвердила в соцсети Instagram, что данное послание было адресовано именно ей.

Напомним, Евгения Медведева является двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017) и двукратной чемпионкой мира (2016, 2017).

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