Польша одержала третью подряд победу в квалификациях Евро-2020

Скопье, 8 июня 2019, 07:04 — REGNUM 7 июня между национальными сборными Македонии и Польши на стадионе «Филиппа II Македонского» был разыгран матч 3-го тура группы G отборочного турнира Чемпионата Европы-2020. Противостояние завершилось минимальной победой гостей со счетом 0:1.
Единственный мяч в дебюте второго тайма забил центральный нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек — 0:1.
Статистика матча (Македония/Польша)
Удары 8/4
Удары в створ ворот 3/1
Процент владения мячом 50%/50%
Нарушения правил 17/25
Поданные угловые 1/5
Польша набрала 9 очков в трех матчах и поднялась на первую позицию в группе G. Македония с 4-мя баллами осталась на третьем месте.
Стартовые составы команд на матч:
Македония: Димитриевски, Муслиу, Велковски, Бейтулай, Алиовски, Ристовски, Николов, Барди, Эльмас, Пандев, Несторовски.
Польша: Фабьянски, Беднарек, Глик, Кендзера, Берешиньски, Гросицкий, Крыховяк, Клих, Зилиньски, Франковский, Левандовски.
Желтые карточки: Глик — 28, Беднарек — 41, Муслиу — 66, Нестеровски — 87.
Красные карточки: Муслиу — 85.
Голы: Пентек 47 — 0:1.