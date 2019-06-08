Польша одержала третью подряд победу в квалификациях Евро-2020

Скопье, , 07:04 — REGNUM 7 июня между национальными сборными Македонии и Польши на стадионе «Филиппа II Македонского» был разыгран матч 3-го тура группы G отборочного турнира Чемпионата Европы-2020. Противостояние завершилось минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Единственный мяч в дебюте второго тайма забил центральный нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек — 0:1.

Статистика матча (Македония/Польша)

Удары 8/4

Удары в створ ворот 3/1

Процент владения мячом 50%/50%

Нарушения правил 17/25

Поданные угловые 1/5

Польша набрала 9 очков в трех матчах и поднялась на первую позицию в группе G. Македония с 4-мя баллами осталась на третьем месте.

Стартовые составы команд на матч:

Македония: Димитриевски, Муслиу, Велковски, Бейтулай, Алиовски, Ристовски, Николов, Барди, Эльмас, Пандев, Несторовски.

Польша: Фабьянски, Беднарек, Глик, Кендзера, Берешиньски, Гросицкий, Крыховяк, Клих, Зилиньски, Франковский, Левандовски.

Желтые карточки: Глик — 28, Беднарек — 41, Муслиу — 66, Нестеровски — 87.

Красные карточки: Муслиу — 85.

Голы: Пентек 47 — 0:1.