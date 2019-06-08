Дубль Кесеру спас Румынию от поражения в матче с Норвегией

Осло, 8 июня 2019, 06:59 — REGNUM 7 июня между национальными сборными Норвегии и Румынии на стадионе «Уллевол» был разыгран матч 3-го тура группы F отборочного турнира Чемпионата Европы-2020. Противостояние завершилось невероятной боевой ничьей.
В дебюте второй половины Тарик Эльюнусси открыл счет — 1:0. Через 14 минут техничный плеймейкер «Витесса» Мартин Эдегор удвоил преимущество хозяев — 2:0. На 77-й минуте опытный 32-летний форвард «Лудогорца» Клаудиу Кесеру вернул Румынию в игру — 2:1. В конце матча Кесеру оформил дубль и спас гостей от поражения — 2:2.
Статистика матча (Норвегия/Румыния)
Удары 9/15
Удары в створ ворот 4/8
Процент владения мячом 53%/47%
Нарушения правил 13/10
Поданные угловые 5/4
В группе F Норвегия осталась на предпоследней позиции с 2-мя баллами. Румыния, набрав 4 очка, поднялась на 3-е место.
Стартовые составы команд на матч:
Норвегия: Грютебуст, Алеэсами, Айер, Нортвейт, Элабделлау, Берге, Сельнэс, Хенриксен, Эдегор, Кинг, Эльюнусси.
Румыния: Тэтэрушану, Тошка, Кипчу, Григоре, Сэпунару, Грозав, Кесеру, Антон, Дяк, Станчу, Пушкаш.
Бригада арбитров: Сергей Карасев | Антон Аверьянов | Алексей Лунев.
Желтые карточки: Антон — 17, Берге — 22, Григоре — 80.
Голы: Эльюнусси 56 — 1:0, Эдегор 70 — 2:0, Кесеру 77 — 2:1, Кесеру 90 — 2:2.