Швеция разгромила сборную Мальты — 3:0

Стокгольм, , 06:56 — REGNUM 7 июня между национальными сборными Швеции и Мальты на стадионе «Френдс Арена» был разыгран матч 3-го тура группы F отборочного турнира Чемпионата Европы-2020. Противостояние завершилось со счетом 3:0.

В дебюте первой половины Робин Куайсон открыл счет после передачи Маркуса Берга — 1:0. На 50-й минуте атакующий полузащитник «Краснодара» Виктор Классон удвоил преимущество хозяев — 2:0. Через 31 минуту Александр Исак довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча (Швеция/Мальта)

Удары 27/2

Удары в створ ворот 12/0

Процент владения мячом 62%/38%

Нарушения правил 9/14

Поданные угловые 11/3

Швеция набрала 7 очков и укрепилась на второй позиции в группе F. Мальта с одной победой и 3-мя очками осталась на 4-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

Швеция: Ульсен, Лустиг, Хеландер, Аугустинссон, Янссон, Экдаль, Форсберг, Ольссон, Классон, Берг, Куайсон.

Мальта: Бонелло, Борг, Аджиус, Мбонг, Мускат, Грек, Мускат, Корболан, Гамбин, Монтебелло, Эффьонг.

Бригада арбитров: Роберт Харви | МакДоннелл | Марк Гавин.

Желтые карточки: Монтебелло — 35.

Голы: Куайсон 2 — 1:0, Классон 50 — 2:0, Исак 81 — 3:0.