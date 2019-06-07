Грузия одержала первую победу в квалификациях к Евро-2020

Тбилиси, 7 июня 2019, 21:45 — REGNUM 7 июня между национальными сборными Грузии и Гибралтара на стадионе «Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе» был разыгран матч 3-го тура группы D отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Противостояние завершилось крупной победой хозяев.
На 30-й минуте матча центральный полузащитник «Люцерна» Валериане Гвилия открыл счет после передачи Отара Какабадзе — 1:0. В дебюте второй половины Гиорги Папунашвили удвоил преимущество хозяев — 2:0. Через 17 минут Вато Арвеладзе реализовал пенальти и довел счет до разгромного — 3:0.
Статистика матча (Грузия/Гибралтар)
Удары 19/1
Удары в створ ворот 12/1
Процент владения мячом 75%/25%
Нарушения правил 9/11
Поданные угловые 7/1
В группе D Грузия, набрав 3 очка, временно поднялась на 3-ю строчку. Гибралтар без очков остался на последнем месте.
Стартовые составы команд на матч:
Грузия: Лория, Какабадзе, Кхарабадзе, Кашия, Григалава, Канкава, Квеквескири, Меребашвили, Кварацхелия, Гвилия, Арвеладзе.
Гибралтар: Голидуин, Чиполина, Сардженс, Эннсли, Оливеро, Чиполина, Бардон, Эрнандес, де Барр, Касьяро, Уокер.
Бригада арбитров: Антти Мунукка | Ян-Петер Аравирта | Вальякка | Маттиас Гестраниус.
Желтые карточки: Канкава — 45, Сарджент — 50, Оливеро — 61, Чиполина — 75.
Голы: Гвилия 30 — 1:0, Папунашвили 59 — 2:0, Арвеладзе (пенальти) 76 — 3:0.